Qui Roma, Mou vorrebbe turnover in vista della Fiorentina ma ne risparmia solo 2

La Roma è impegnata domani in Coppa Italia contro il Genoa negli ottavi di finale, che precedono la sfida in campionato contro la Fiorentina: secondo Il Messaggero, gli unici big che potranno riposare saranno Smalling in difesa e Dybala in attacco, dato che Belotti e Solbakken non sono in condizione di far rifiatare Zaniolo, Pellegrini o Abraham e che Ibanez è squalificato in campionato e dunque verrà impiegato in coppa. Niente da fare per la mediana: ballottaggio a tre Cristante-Tahirovic-Matic e Celik-Zalewski (anche Spinazzola non è al 100%) sugli esterni.