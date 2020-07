Cattive notizie in casa Roma: secondo quanto riporta Sky Sport, Antonio Mirante e Roger Ibanez non saranno della sfida in programma domani alle 19:30 contro la Fiorentina. I due giocatori giallorossi non hanno recuperato dai rispettivi acciacchi e non siederanno neanche in panchina. Spazio dunque a Pau Lopez in porta e a Smalling al centro della difesa.