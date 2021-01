Qui Napoli: buone notizie per Gattuso, c’è un recupero in difesa

Emergenza difesa rientrata per il Napoli, in vista della gara di domenica allo stadio Maradona contro la Fiorentina. Dopo il pieno recupero di Koulibaly, Gattuso potrà contare anche su Manolas che oggi ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo a Castel Volturno. L’unico assente sarà dunque Di Lorenzo per squalifica, al suo posto giocherà Hysaj. Tra i pali dovrebbe tornare Ospina a discapito di Meret che oggi ha elogiato le qualità della Fiorentina in una intervista.