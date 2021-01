Meret teme la Fiorentina: “Ha giocatori di qualità dalla metà campo in avanti”

Il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, esprimendosi così sulla gara di domenica con la Fiorentina:

Proveremo a fare il nostro gioco. La Fiorentina ha giocatori di grande qualità sia a centrocampo che in avanti, quindi in fase difensiva dovremo essere più attenti rispetto alle ultime partite. In fase offensiva invece dovremo essere più cattivi e concreti sotto porta. Giocare alle 12,30? L’orario cambia poco per noi. Non ci giochiamo spesso, ma siamo pronti e preparati per affrontare la Fiorentina al meglio.