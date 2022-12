Qui Monza: Sensi brucia i tempi di recupero

È de La Gazzetta dello Sport la notizia che vuole Stefano Sensi tornare in campo ad accarezzare il pallone dopo il brutto infortunio rimediato lo scorso 6 novembre contro l'Hellas Verona. Ieri il centrocampista del Monza, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, è tornato, infatti, ad allenarsi con la palla, anche se in maniera individuale, anticipando i tempi rispetto alla tabella di recupero stilata il mese scorso. Invece che a febbraio, secondo il quotidiano, l'ex Inter potrebbe tornare in campo per l'ultima partita del mese di gennaio contro la Juventus.