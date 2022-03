Qui Milano, arenato il progetto del nuovo stadio. Le milanesi traslocano?

Ostacoli burocratici fanno arenare il progetto del nuovo San Siro

Firenze non è l'unica città alle prese con una burocrazia folle per quel che riguarda il problema del nuovo stadio. Come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, Milan e Inter sono pronte ad abbandonare il tavolo delle trattative col Comune e a trasferirsi da un altra parte. "Il progetto del nuovo stadio a San Siro si è arenato, fra lungaggini burocratiche, necessità di un confronto pubblico e incertezze dei due club che non sono disposti a spendere altri milioni in nuovi studi di fattibilità senza garanzie. L’alternativa più probabile è quella dell’area di Sesto San Giovanni dove sorgevano le acciaierie Falck. Si tratta di una vecchia idea, accarezzata già in passato: finora non si hanno notizie di contatti diretti fra i dirigenti di Inter e Milan e il sindaco di Sesto San Giovanni, ma nei prossimi mesi la vicenda del nuovo stadio potrebbe subire una svolta che pareva impensabile. La Cattedrale, almeno come era stata pensata, non s’ha da fare. Si sono opposti i comitati di quartiere, gli ambientalisti, alla fine anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, che aveva sempre difeso il compromesso del vecchio stadio da mantenere almeno fino all’inaugurazione delle Olimpiadi invernali del 2026, si è dovuto arrendere all’evidenza e alle perplessità dei suoi partner nel governo della città. Ecco dunque tornare in circolazione l’idea di lasciare Milano."