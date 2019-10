Qui Lazio: Lazzari in vantaggio su Marusic, Immobile-Correa coppia d’attacco

Per la partita contro la Fiorentina, Simone Inzaghi ritroverà Radu e Luis Alberto, risparmiati per la trasferta di Europa League. Lo spagnolo era uscito malconcio dalla sfida con l’Atalanta ma si farà trovare pronto per domenica. Tornerà anche Marusic (squalificato col Celtic), anche se Lazzari dovrebbe essere confermato dopo l’ottima prova in terra scozzese. Davanti dal primo minuto Immobile e Correa. Lo scrive lalaziosiamonoi.it.

