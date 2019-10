Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni domani sera al Franchi per Fiorentina-Lazio. Come scrive Repubblica Firenze sono attesi 34-35 mila spettatori. Ovviamente ci sarà anche il presidente Rosso Commisso, tornato ieri da New York e pronto a una nuova full immersion a contatto con i tifosi viola.

COMMISSO HA GIA’ PARLATO DEL NUOVO STADIO