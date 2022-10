Qui Lazio, buone notizie per Sarri dalla rifinitura: tutti recuperati in difesa

Buone notizie per Maurizio Sarri che recupera tutti i giocatori in vista della trasferta di Firenze eccezion fatta per il giovane Bertini. Regolarmente in gruppo, quindi, Casale così come Gila dopo la contrattura avvertita in Austria. Non dovrebbero esserci sostanziali novità rispetto alla vittoria contro lo Spezia di domenica scorsa, l’unico e solito ballottaggio riguarda il centrocampo con Vecino a contendere una maglia da titolare a Luis Alberto. L’uruguaiano ha trovato poco spazio ultimamente, la sua fisicità e la sua capacità di inserimento può essere utile contro la formazione di Italiano.