Qui Juve, Allegri rischia l’esonero? Spunta una soluzione interna

Clamorosa bufera intorno alla Juventus. Maurizio Arrivabene ha associato alla “follia” l’idea di un esonero di Max Allegri a questo punto della stagione. Ma certo né lui né i tifosi avrebbero immaginato un crollo della Juve così evidente a Monza. Allegri per adesso non è in discussione, ma - scrive gazzetta.it - non è più intoccabile. Il tema esonero, insomma, resta sullo sfondo e potenzialmente attuale in assenza di una svolta che possa rimettere la Juve in corsa su tutti i fronti. La soluzione interna porta dritta al nome di Paolo Montero, ex difensore bianconero ora alla guida della formazione Primavera. Ma resta pur sempre un’ipotesi d’emergenza, da attuare eventualmente più avanti.