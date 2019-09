Qui Italia: domani Chiesa titolare nel tridente azzurro che sfiderà l’Armenia

Vigilia pre gara per l’Italia di Roberto Mancini, che domani affronterà l’Armenia nella gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei. Secondo Sky Sport, nella formazione azzurra che scenderà in campo dal primo minuto ci sarà anche il viola Federico Chiesa, esterno nel tridente completato da Belotti ed uno tra El Shaarawy e Bernardeschi. Fischio d’inizio fissato per le 18:00 (ora italiana). TUTTI GLI IMPEGNI DEI VIOLA IMPEGNATI CON LE RISPETTIVE NAZIONALI