Qui Inter: prove tattiche verso l’esordio contro la Fiorentina. Vidal…

L’Inter lavora in quel di Appiano Gentile in vista dell’esordio in campionato contro la Fiorentina. Prove tattiche per Antonio Conte, che sta lavorando su due moduli. Non è escluso, infatti, che i nerazzurri possano iniziano con il canonico 3-5-2 per poi virare, a partita in corso, sul 3-4-1-2. Il neoacquisto Arturo Vidal si è allenato con il resto del gruppo, ma difficilmente partirà titolare. Lo riporta Sky Sport.

