Qui Genoa: oggi doppio allenamento, agli ordini di Ballardini

Genoa al lavoro nella settimana di pausa, il Grifone ha trascorso tutta la giornata al “Centro Signorini” con la preparazione curata dallo staff. In palestra per la seduta mattutina, tra percorsi di prevenzione, elasticità e potenziamento. Nel pomeriggio mister Ballardini, insieme agli assistenti, si è occupato degli aspetti tecnici. Dopo l’attivazione, esercitazioni per il possesso palla, quindi un mini-torneo con tre squadre impegnate in contemporanea in poco spazio. Domani si torna a Pegli per un’altra sessione. Lo riporta il Genoa, sul proprio sito ufficiale.

