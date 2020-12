Qui Genoa: molti assenti per Maran, dubbio sul modulo

Meno due a Fiorentina-Genoa, che chiuderà la 10° giornata di Serie A. Le notizie che arrivano da Pegli parlano di svariate assenze per Rolando Maran – la cui panchina traballa – a partire da due leader come Criscito e Perin. A Firenze non ci saranno neanche Biraschi, Zappacosta e Behrami. Da sciogliere in primis il nodo modulo visto che nelle ultime uscite i rossoblu hanno alternato il 3-5-2 al 4-4-2. In ogni caso va verso una maglia da titolare l’ex viola Badelj, verso la panchina invece Pjaca. In attacco la certezza è Scamacca, ballottaggio tra Pandev e Shomurodov per l’altra maglia.