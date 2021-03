Un grande secondo impatto sulla Serie A per Kevin Strootman, colonna del centrocampo del Genoa negli ultimi mesi: Ballardini si era rassegnato a lavorare nella sosta in vista della Fiorentina senza di lui, ma l’Olanda ha escluso otto giocatori dai preconvocati per i prossimi impegni europei, e tra questi c’è anche l’ex Roma. Il Genoa, dunque, può contare fin da subito sul suo leader.