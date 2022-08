Qui Cremonese: come arrivano i grigiorossi alla sfida coi viola

La prima avversaria stagionale della Fiorentina 2022/2023 risponde al nome di Cremonese, con i grigiorossi che, a seguito del ritorno in Serie A dopo 26 anni, si apprestano a disputare la prima gara di campionato con tanti nuovi acquisti. Tuttomercatoweb scrive dei nuovi arrivi e della formazione di mister Alvini, il quale sta facendo le ultime valutazioni in vista della gara del Franchi di domenica. In difesa il tecnico toscano può contare su Chiriches come guida dei compagni, con Pickel in mediana supportato da Castagnetti. Dietro le punte Zanimacchia favorito per il ruolo di trequartista, con la coppia Okereke-Tsadjout verso la conferma dopo la buona prestazione in Coppa Italia, anche se il nuovo arrivato Dessers insidia, essendo apparso in forma dopo aver già segnato nell'avvio del campionato belga. Da valutare, infine, le condizioni di Castagnetti, mentre non ci sarà Ascacíbar.