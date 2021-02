Qui Cagliari, a breve incontro con Andreazzoli. Si defila Montella?

Dopo un avvio di stagione promettente il Cagliari di Eusebio Di Francesco si è presto incagliato ed ha finito per aggregarsi al folto gruppo di squadre (Fiorentina inclusa) che sgomitano nelle retrovie della classifica. La sconfitta maturata ieri in casa contro il Torino potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, tanto che già dal postgara erano emerse le prime avvisaglie: le ore di Di Francesco sono contate. Tra i nomi dei possibili sostituti sulla panchina dei sardi è stato fatto anche quello di Vincenzo Montella, tutt’ora sotto contratto con la Fiorentina, ma secondo quanto riporta il sito di Gianluca Di Marzio sembra che il candidato numero uno sia l’ex allenatore dell’Empoli e del Genoa Aurelio Andreazzoli. Proprio in serata è atteso un suo incontro con la società. C’è aria di cambiamento in casa Cagliari.

LEGGI ANCHE: Cagliari, dopo il rinnovo l’esonero per DiFra? Ecco chi può sostituirlo, in lizza due ex viola