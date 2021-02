Cagliari, dopo il rinnovo l’esonero per DiFra? Ecco chi può sostituirlo, in lizza due ex Viola

Diciamo la verità: dai fasti in Champions alla guida della Roma Eusebio Di Francesco non si è più ripreso, considerando gli insuccessi avvenuti dopo l’esperienza giallorossa con la Samp l’anno scorso e adesso col Cagliari. Non è passato neppure un mese dall’annuncio del presidente rossoblù Tommaso Giulini (“Abbiamo rinnovato il contratto a Di Francesco“) che adesso il mister abruzzese è in bilico a causa dell’ennesima sconfitta di ieri sera, subita in casa contro il Torino. E come riporta gazzetta.it due sono i nomi per sostituirlo in caso di esonero nelle prossime ore: Leonardo Semplici, ex Spal ed ex allenatore della Primavera viola, e Aurelio Andreazzoli. Come riportato da Radio Bruno in lizza anche Vincenzo Montella, sotto contratto con la Fiorentina fino a giugno.