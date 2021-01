Qui Bologna, allenamento in vista della Fiorentina. Skorupski rivede il campo, ma…

“Nel pomeriggio di oggi la squadra ha svolto un allenamento allo stadio Dall’Ara a due giorni da Fiorentina-Bologna. Seduta tattica per i rossoblù, con Lukasz Skorupski che si è allenato in parte con i compagni e in parte in palestra. Differenziato per Nicola Sansone, terapie per Ibrahima Mbaye e Federico Santander”. Questo è quanto si legge sul sito ufficiale della squadra allenata da Sinisa Mihajlovic.