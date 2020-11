Qui Benevento, Dabo non prenderà parte alla trasferta di Firenze. Le motivazioni

Il Benevento è tornato ad allenarsi in vista della gara di domenica prossima in casa della Fiorentina. Quest’oggi, per i giallorossi lavoro atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche. La seduta si è conclusa con una partita a campo ridotto. La preparazione proseguirà nella giornata di domani, quando è prevista alle 12.30 la conferenza del tecnico Filippo Inzaghi. Intanto stando a quanto riportato viene riportato su GianlucaDiMarzio.com, il grande ex della gara, Bryan Dabo, ha effettuato un rapido tampone molecolare dopo il suo ritorno dal ritiro della nazionale e l’esito ha dato un riscontro di sospetta positività. Visto che si sospetta un focolaio nella nazionale del Burkina Faso, il giocatore resterà nella città campana a scopo precauzionale. Salta quindi la possibilità di affrontare la sua grande ex squadra.