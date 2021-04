Qui Atalanta, da domani al lavoro per preparare la sfida del Franchi

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Gasperini in concomitanza delle festività pasquali, i nerazzurri torneranno al lavoro martedì 6 aprile. Questo scrive TuttoAtalanta.com in merito alla ripresa delle attività al Centro Bortolotti di Zingonia. Domani infatti, in casa nerazzurra, è in programma un allenamento al pomeriggio a porte chiuse per cominciare la preparazione alla sfida con la Fiorentina. (CLASSIFICA)

