Muriel, problemi alla schiena. Ma con la Fiorentina ci sarà

Dopo Atalanta-Udinese emergono problemi alla schiena per Luis Muriel. L’attaccante colombiano ed ex viola è in grande forma, ma uscito al termine del primo tempo della sfida contro i friulani per via di un fastidio alla schiena: la conferma è arrivata dallo stesso Gasperini, ma a quanto pare non dovrebbero esserci ulteriori problemi in vista della gara contro la Fiorentina di domenica sera. Nei prossimi giorni arriveranno maggiori indicazioni sulle condizioni del colombiano, che sta segnando a ripetizione e rappresenta un vero e proprio spauracchio per tutti.

Pedullà scrive: “Petrachi nome spendibile, ma occhio al rinnovo di Pradè”