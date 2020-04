Pupo: “Ecco come ho conosciuto Commisso 42 anni fa. Chiesa? Bene la cessione”

Enzo Ghinassi, in arte Pupo, ha parlato di Commisso e della Fiorentina nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Radio: “Rocco Commisso lo conosco dal 1978. Nel ’78 io cantai nel New Jersey in una discoteca gestita da Rocco Commisso, che allora si stava affacciando come imprenditore. Un uomo molto intraprendente e simpatico. E’ normale che Chiesa possa diventare un valore aggiunto per la Fiorentina sotto il profilo economico. Secondo farebbe bene a venderlo con una proposta economica”.