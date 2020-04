Viviano: “La nuova viola ha una passione incredibile. Della Valle? Giusto cambiare”

L’ex portiere viola Emiliano Viviano è intervenuto durante il podcast Unfair Play. Queste le sue parole: “Commisso? Conosco bene l’ambiente fiorentino, ho un bel rapporto con il direttore Pradè e ho potuto conosce il figlio di Rocco Commisso e Joe Barone. Hanno una passione e incredibile, li ho incrociati a Milano mentre stavano chiudendo per Amrabat e Agudelo. Commisso viene da un altro mondo, per questo a volte sembra un personaggio istrionico. In realtà ognuno ha il proprio carattere, anche lui si abituerà alle dinamiche del nostro calcio. Da un punto di vista sportivo può solo fare del bene alla Fiorentina.

Anche i Della Valle non hanno fatto un cattivo lavoro, probabilmente ad un certo punto avevano perso un po’ di passione. La piazza di Firenze è molto esigente, particolare, giusto cambiare. I Della Valle hanno sempre avuto il loro modo pacato di approcciarsi al calcio, erano molto rigidi da un punto di vista comportamentale, mentre noi, prima del fallimento, adoravamo personaggi come Cecchi Gori”.