Crisi? Il patrimonio di Commisso cresce: gli investimenti sulla Fiorentina continueranno

Le complicazioni economiche derivate dalla pandemia non frenano le ambizioni di Rocco Commisso. L’obiettivo del patron viola – si legge su Stadio – resta quello di riportare la Fiorentina nel posto che le compete per storia e tradizione. Dopo i 300 milioni investiti dal suo arrivo a Firenze, insomma, ci saranno altri investimenti. Nonostante le ripercussioni traumatiche su costi e guadagni nel calcio (e non solo) per il lockdown, forte di una solidità patrimoniale personale che non conosce crisi.

Secondo quanto riportato nella tabella di “Bloomberg Billionaire Index”, il numero uno della Fiorentina si trova all’ottavo posto nella classifica dei miliardari che negli Stati Uniti hanno visto aumentare la loro ricchezza dall’1 gennaio al 10 aprile 2020 (LEGGI). Commisso, dopo un iniziale e inevitabile calo dovuto agli effetti negativi sull’economia da parte del virus, poco dopo la metà di marzo è riuscito ad invertire la tendenza grazie ad una serie di accordi che hanno garantito a Mediacom finanziamenti con interessi più agevolati e scadenze meno onerose sul debito della società. Risultato? Nel periodo preso in esame, il patrimonio personale di Commisso è cresciuto di 1,08 miliardi di dollari.