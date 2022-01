Pulga: “Mazzarri ha rianimato il Cagliari. Fiorentina tra le più belle”

L'ex tecnico dei sardi: "Non credo che ci saranno problemi per la salvezza"

"Il Cagliari non è uscito dalla crisi, ma si trova sulla strada giusta". Ne è convinto Ivo Pulga , ex allenatore dei sardi, che parla a calciocasteddu.it a due giorni da Cagliari-Fiorentina. Una gara nella quale i rossoblu avranno molte assenze, tanto da essere a rischio rinvio per il protocollo covid .

"Mazzarri ha rimesso in carreggiata il gruppo. Vedo altre squadre più in difficoltà e peggio attrezzate dei rossoblù, come Salernitana, Genoa, Venezia e Spezia. Non credo ci saranno problemi per raggiungere la salvezza - aggiunge Pulga -. La Serie A? L’Inter è la squadra più attrezzata e gioca meglio della scorsa stagione. Anche la Fiorentina gioca molto bene, così come il Napoli quando è al completo. L’Atalanta macina ormai il suo da anni con continuità. Tra le delusioni cito la Roma di Mourinho".