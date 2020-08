Pruzzo: “Il rapporto di Fonseca e la Roma ricorda la situazione tra Commisso e Montella”

L’ex bomber Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma e della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TMW di Paulo Fonseca e del suo futuro, facendo un paragone con i gigliati: “Ha chiuso veramente male una stagione anomala e anonima. Non lo so se rimarrà, bisogna vedere un po’ la nuova proprietà che intenzioni ha, non dico che si stia creando un po’ la situazione che si è venuta a creare tra Commisso e Montella però potrebbe succedere anche la stessa cosa ovvero che si confermi l’allenatore perché ce l’hai, perché fai fatica a trovarne un altro e poi ti accorgi che non è stata la scelta giusta”.

