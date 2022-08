Pruzzo: “Alternanza penalizza gli attaccanti. Amrabat bene, ma Torreira…”

"Amrabat si sta rivelando un giocatore prezioso per questa squadra, ma con le sue caratteristiche. E' utile in fase difensiva e anzi a volte diventa proprio il quinto difensore. Il problema è che, rispetto a Torreira, ti manca un giocatore che dia quel qualcosa in più in fase di impostazione e sappia anche trasformarsi in trequartista come accaduto spesso nel girone di ritorno. L'uruguaiano è stato decisivo anche in attacco segnando 5 gol importanti. In alcuni ruoli io sono anti-turnover, la coppia centrale, il regista e il centravanti non li cambierei quasi mai. Mi rendo conto che il calcio è cambiato, però cambiando di continuo si rischia che qualcuno faccia fatica ad entrare in condizione, soprattutto l'attaccante che vive di momenti e la continuità è un fattore importante".