Prossimi avversari, numerose assenze per il Genoa di Davide Nicola

Il Genoa si sta preparando ad affrontare la Fiorentina, appuntamento Sabato alle ore 18:00 allo Stadio Luigi Ferraris. Il mister Davide Nicola dovrà fare i conti con numerose assenze. Non ci saranno il centrocampista Lerager ed il difensore colombiano Zapata. In mediana squalificato Cassata, oggi accostato alla Fiorentina, mentre in attacco Kouamè prosegue il proprio percorso di recupero dopo il brutto infortunio al ginocchio.