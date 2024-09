Prossimi avversari, la situazione dei nazionali in casa Atalanta: sono tredici

Come riporta il sito ufficiale dell'Atalanta, sono ben 13 i giocatori nerazzurri della prima squadra convocati nelle rispettive nazionali in questa finestra di settembre dedicata agli impegni internazionali. Undici in nazionale maggiore e due nelle selezioni Under. A partire dalle partite di UEFA Nations League: Raoul Bellanova, Marco Brescianini e Mateo Retegui nell'Italia per le gare con Francia (Parigi, venerdì 6 settembre) e Israele (Budapest, lunedì 9 settembre); Charles De Ketelaere nel Belgio per le gare contro Israele (Debrecen, venerdì 6 settembre) e Francia (Decines, lunedì 9 settembre); Berat Djimsiti nell'Albania per le gare contro Ucraina (Praga, sabato 7 settembre) e Georgia (Tirana, martedì 10 settembre); Isak Hien nella Svezia per le gare contro Azerbajan (Baku, giovedì 5 settembre) ed Estonia (Solna, domenica 8 settembre); Sead Kolašinac nella Bosnia-Erzegovina per le gare contro Olanda (Eindhoven, sabato 7 settembre) e Ungheria (Budapest, martedì 10 settembre); Mario Pašalić nella Croazia per le gare contro il Portogallo (Lisbona, giovedì 5 settembre) e la Polonia (Osijek, domenica 8 settembre); Lazar Samardžić nella Serbia per le gare contro la Spagna (Belgrado, giovedì 5 settembre) e la Danimarca (Copenaghen, domenica 8 settembre).