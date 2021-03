Prossimi avversari: “Il futuro del Genoa? Si chiamerà ancora Ballardini”

“Il Genoa, come logico che sia, ripartirà da Davide Ballardini“. Il direttore sportivo del Grifone Francesco Marroccu, nell’intervista rilasciata a Tuttosport, non ha parlato soltanto del prossimo avversario della formazione rossoblù, ossia la Fiorentina. Ma anche di futuro: “Questi sono stati mesi gratificanti perché si è vista una squadra prendere coscienza del proprio valore, crescere in autostima. Questo è frutto del lavoro dell’allenatore sul campo. Adesso pensiamo alla salvezza, poi programmeremo la prossima stagione“.