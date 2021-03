Ds Genoa: “Fiorentina di Iachini sarà un’incognita. Snodo importante”

Intervistato da Tuttosport, il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, ha parlato anche della gara contro la Fiorentina, in programma sabato prossimo alle 15 al Ferraris:

Cosa cambia con le dimissioni di Prandelli? Tanto perché non potremo studiare la Fiorentina che con Prandelli aveva assunto una certa fisionomia e determinate scelte tecniche. La Fiorentina di Iachini sarà diversa, anche rispetto all’andata avrà altri uomini. Sarà un’incognita e quasi sempre producono un effetto positivo sulla squadra. La salvezza si costruisce ragionando passo dopo passo. La nostra filosofia è quella di pensare di fare punto in ogni partita, anche nella gare che sembrano pari come dimostrato con l’Atalanta e col Napoli. Per questo ora pensiamo a focalizzarci solo sulla sfida alla Fiorentina che reputo sia uno snodo importante.