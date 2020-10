Probabile formazione Udinese: Lasagna e Okaka guidano l’attacco

Si avvicina la sfida tra Fiorentina e Udinese. Secondo La Gazzetta dello Sport la squadra bianconera dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con: Nicolas in porta, Samir, De Maio e Becao in difesa, Ouwejan, Walace e Molina in mediana, Pereyra e De Paul dietro a Osaka e Lasagna.

3-5-2 anche secondo il Corriere dello Sport ma con un centrocampo in linea formato da Ouwejan, Pereyra, Arslan, De Paul e Molina, in attacco sempre Okaka e Lasagna.