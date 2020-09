Berenguer trequartista: la probabile formazione del Torino

Meno due all’inizio della Serie A 2020-21. Le prime due squadre a scendere in campo saranno la Fiorentina e il Torino, sabato alle 18 allo stadio Artemio Franchi. La Gazzetta dello Sport ipotizza la probabile formazione granata allenata dal nuovo tecnico Marco Giampaolo, per il quale il fantasista è irrinunciabile. Il modulo, infatti, dovrebbe essere il 4-3-1-2 con: Sirigu in porta, Izzo, Bremer, Nkoulou e Murru in difesa, Meité, Rincon e Linetty a centrocampo, Berenguer alle spalle di Belotti e Zaza.