Verso il Torino: Duncan in regia, Bonaventura subito titolare

Mancano due giorni al debutto in campionato, sabato alle 18 al Franchi contro il Torino. La Nazione ipotizza la probabile formazione della Fiorentina. L’idea di base di Iachini è quella della prova generale fatta contro la Reggiana una settimana fa, con Duncan in cabina di regia (Amrabat è squalificato), Bonaventura e Castrovilli ai suoi fianchi e sulle corsie laterali Chiesa a destra e Biraghi a sinistra. L’ex Inter, al pari di Pezzella, da ieri è in gruppo ed ha smaltito i fastidi dopo il trauma rimediato nell’ultima amichevole. In attacco, salvo sorprese, Kouame e Ribery.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina