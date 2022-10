Probabile formazione Lecce: un dubbio per Baroni, orfano di Hjulmand

Non ci sarà Morten Hjulmand, capitano e regista del Lecce, ma Marco Baroni ha le idee abbastanza chiare su quali saranno gli undici a scendere in campo dell'inizio al Via del Mare contro la Fiorentina: conferma per Umtiti davanti a Falcone e in coppia con Baschirotto al centro della difesa, Gendrey e Gallo saranno i terzini. Blin sostituirà Hjulmand a centrocampo, con lui Joan Gonzalez e uno tra Askildsen (favorito per il Corriere dello Sport) e il rientrante Bistrovic (avanti per la Gazzetta dello Sport). In attacco spazio al tridente Banda-Ceesay-Strefezza.