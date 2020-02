Probabile formazione: due ballottaggi (con due favoriti) tra centrocampo e attacco

Due dubbi di formazione per mister Iachini in vista della gara di domani in casa della Sampdoria (ore 15:00). Secondo quanto riporta Radio Bruno, a centrocampo è ballottaggio tra Benassi e Duncan con l’ex Toro leggermente favorito rispetto al neo acquisto viola, mentre in attacco si giocano più Vlahovic che Cutrone. In difesa rientra Caceres, confermato il resto della formazione rispetto alle ultime uscite:

FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi (Duncan), Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic (Cutrone).