La conferenza di Iachini: “Bicchiere mezzo pieno, vogliamo essere quelli di Napoli. Var? Va usata bene”

Beppe Iachini, prima della gara contro la Sampdoria:

Bilancio? Per il lavoro che stiamo facendo, ed i pochi giorni che siamo insieme, ho visto solo grandi miglioramenti da parte del gruppo. Abbiamo raccolto qualcosa meno, forse siamo stati penalizzati, ma il bicchiere è mezzo pieno. Stiamo concedendo pochissimo agli avversari, e anche giocando contro squadre più attrezzate abbiamo lasciato ai nostri avversari poco. Dobbiamo migliorare sul possesso, per essere più fluidi, ma abbiamo bisogno di tempo per lavorare. A Napoli e in Coppa con l’Atalanta abbiamo fatto grandi cose, ultimamente abbiamo sbagliato qualcosa di più in uscita. Da Beppe in 40 giorni non ci si può aspettare quello che gli altri fanno in anni. Stiamo recuperando Chiesa, c’è con la testa e con le gambe, sta crescendo tanto e ci sta aiutando, anche sotto porta. Sono cresciuti tanto Duncan, che domani è convocato, Badelj che aveva un problema e ora è tornato. Non sono alibi, non mi piacciono e li odio, ma voglio fare chiarezza. Vogliamo arrivare ad essere sempre quelli di Napoli.

Ranieri? Sicuramente per me è un maestro, uno di quelli da cui ho imparato tanto. Sicuramente va considerato un grandissimo allenatore, ci ha legato un passato di lavoro insieme, sono stato suo capitano e mi fa molto piacere ritrovarlo.

Partita tra deluse? Non so se il nostro percorso è uguale, perchè la Fiorentina ha cambiato proprietà e questo porta sempre a grandi stravolgimenti. Sta iniziando ora un percorso, e ora sta avendo la prima sistemazione. Chiaramente abbiamo bisogno di crescita e tempo, mentre la Samp ha una situazione più collaudata. Noi stiamo curando tutto al meglio, abbiamo grande attenzione alla partita perchè vogliamo fare punti. Non dobbiamo però avere paura, dobbiamo essere concentrati, migliorare in fase di palleggio e pensare gara per gara.

Tattica? Stiamo portando avanti un percorso di lavoro con tante cose da fare. Dobbiamo arrivare ad avere certezze, prima di poter cambiare modulo di gioco e sistema. Non sempre le risposte sono state adeguate, dobbiamo fare in modo di far assumere alla squadra consapevolezze che ancora non ci sono, sia con una linea difensiva diversa che con una fase di possesso diversa. Ogni modulo deve essere equilibrato.

Crescita? Io guardo con equilibrio il mio lavoro, non mi piace buttare fumo negli occhi. Vedo il bicchiere mezzo pieno, sopratutto per come vedo i ragazzi tutti i giorni in campo, la crescita fisica e l’intensità che mettono sempre.

VAR? Le chiamate dalla panchina mi possono andare bene, ma l’importante è che ognuno faccia bene il proprio lavoro. Il problema, secondo me, è che dopo due anni di ottimo lavoro del Var, siamo tornati indietro e non si va più a rivedere tante cose. Le regole a mezzo non mi piacciono. Sono state create strutture per favorire persone competenti a fare il loro lavoro al meglio, che venga usata al meglio la Var, e nessuno si lamenterà più.

Vlahovic o Cutrone? Sono due ragazzi molto giovani, arrivano da percorsi molto diversi. Patrick arriva da mesi dove non ha giocato, con il suo lavoro di campo che è stato molto diverso. Parliamo comunque di un giovane, ha grandi margini di crescita e ci stiamo lavorando. Stessa cosa per Dusan, è un giovane con grandi margini di miglioramento, ma deve imparare ancora tanto. Boskov mi diceva “Come gioca centravanti gioca squadra”, questi insegnamenti dobbiamo ricordarceli.

Marassi? Dovremo essere organizzati e pensare a quello che abbiamo programmato in settimana. Il campo, io lo conosco perchè ho allenato li, sappiamo quanto è caldo, e noi non dobbiamo farci trascinare dagli eventi e mettere in campo la nostra personalità.

Quagliarella? Stiamo parlando di un giocatore dove i numeri parlano per lui, basta leggere presenze e gol. Ha numeri e qualità altissime, gli va dato merito, anche per questo servirà massima attenzione da parte nostra.