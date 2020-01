Probabile formazione: le scelte di Iachini per domani. Al c.s. si rivede Maxi Olivera

Punto dal centro sportivo a poche ore dal fischio d’inizio di Fiorentina-Spal. Secondo quanto riporta Radio Bruno, ci sono grosse probabilità che Beppe Iachini punti sull’undici iniziale visto anche a Bologna. Davanti a Dragowski, quindi dovrebbero agire Milenkovic, Pezzella e Caceres. Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli e Dalbert a centrocampo, mentre in attacco fiducia alla coppia composta da Federico Chiesa e Vlahovic. Solo panchina per il neo acquisto Cutrone, che dovrebbe comunque debuttare in maglia viola nella ripresa. Piccola nota a margine: in giornata si è rivisto al centro sportivo Maxi Olivera, di ritorno dal prestito all’Olimpia Asunción.

Questa la probabile formazione della Fiorentina:

FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.