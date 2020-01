Pedro al passo d’addio: il Gremio spera, ma in pole c’è il Flamengo. A inizio settimana…

Mancano ancora i crismi dell’ufficialità, ma Pedro è virtualmente un ex giocatore della Fiorentina. Come vi avevamo raccontato a inizio settimana (LEGGI), l’agente del giocatore Marco Giugni raggiungerà l’Italia a strettissimo giro di posta per discutere e valutare assieme ai dirigenti viola le proposte giunte sul tavolo per il suo assistito. Flamengo e Gremio le società da sempre davanti a tutte le altre interessate all’attaccante brasiliano (ipotesi Besiktas tramontata velocemente, LEGGI), con i carioca forti dalla preferenza del giocatore.

Pedro era già stato molto vicino a vestire al club rubro-negro prima dell’affondo viola dello scorso agosto, tornare a Rio de Janeiro significherebbe non solo vestire la maglia del club campione del Brasile e del Sudamerica ma anche respirare nuovamente aria di casa. Il Gremio è ancora in corsa, ma il Flamengo è nettamente in vantaggio. E la formula del trasferimento? Anche in questo caso non ci sono certezze assolute, ma la cessione a titolo definitivo è al momento l’ipotesi più gettonata. L’arrivo del procuratore a Firenze servirà a chiarire definitivamente anche questo aspetto.