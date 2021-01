Probabile formazione Cagliari: Di Francesco si affida a Sottil e Simeone

E’ il giorno di Fiorentina-Cagliari, gara in programma alle 18 all’Artemio Franchi. Secondo il Corriere dello Sport, la formazione rossoblù dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con: Cragno in porta, Zappa, Godin, Walukiewicz e Lykoggianis in difesa, Nainggolan e Marin in mediana, Pereiro, Joao Pedro e Sottil alle spalle di Simeone. Stesso modulo per La Gazzetta dello Sport, ma con Pisacane terzino destro, Zappa (e non Pereira) sulla trequarti insieme a Joao Pedro e Sottil dietro a Simeone.