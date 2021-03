Scontro salvezza tra Benevento e Fiorentina oggi alle 18 allo stadio Ciro Vigorito. Secondo il Corriere dello Sport, le Streghe dovrebbero scendere in campo col 4-3-2-1 con: Montipò in porta, Improta, Tuia, Gli e Barba in difesa, Hatemaj, Schiattarella e Viola a centrocampo, Caprari e Ionita dietro a Gaich. Stesso modulo per La Gazzetta dello Sport che, però schiera Lapadula e non Gaich in attacco.