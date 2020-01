Probabile formazione: Badelj in vantaggio a centrocampo, ballottaggio in attacco

Secondo quanto riporta Radio Bruno, contro l’Inter potremmo vedere i primi minuti del 2020 in viola di Milan Badelj, reduce da un infortunio che ne ha compromesso l’utilizzo nelle ultime settimane. L’alternativa a centrocampo è rappresentata da Eysseric, più defilato Zurkowski, ancora alle prese con i postumi di un problema alla schiena. In attacco l’unica certezza è la presenza dall’inizio di Cutrone, mentre Chiesa in vantaggio su Vlahovic nel ballottaggio per l’altra maglia.