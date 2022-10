Pro Vercelli, infortunio per il giovane viola Gentile: il comunicato

Brutte notizie per il viola in prestito alla Pro Vercelli Davide Gentile

Brutte notizie in arrivo per la Pro Vercelli, ma soprattutto per la Fiorentina. Infatti, secondo quanto riportato dal club, il giovane terzino classe 2003, Davide Gentile, attualmente in prestito, si è infortunato alla spalla. Di seguito il comunicato: "Davide Gentile: Ha subito una lussazione alla spalla, in attesa di accertamenti strumentali. Situazione in attesa di sviluppi e da monitorare".