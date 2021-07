Pro Patria-Alessandria, Edoardo decide il derby dei gemelli Pierozzi

Test estivo tra grigi e biancoblu

È finita 1-0 per l' Alessandria la gara amichevole contro la Pro Patria .

Ultimo test prima degli impegni ufficiali per i grigi, che sorridono grazie alla rete di Edoardo Pierozzi al 64'. L'esterno classe 2001, appena ceduto a titolo definitivo dalla Fiorentina, era entrato in campo da pochi minuti. In campo nel primo tempo tra i biancoblu l'altro Pierozzi, Niccolò, il cui cartellino è ancora di proprietà gigliata.