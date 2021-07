Amerini: “Bianco scartato da Juventus e Torino. Bigica me ne parla bene da anni”

L'ex viola parla anche di Amrabat: "Non mi sembra che sia proprio il giocatore ideale per il modulo di Italiano"

L'ex viola Daniele Amerini è stato intervistato da Radio Bruno, queste le sue parole sull'attualità di casa Fiorentina: "Bianco? Sì, lo conoscevo. E' arrivato a Firenze da seconda linea dopo essere stato scartato da Juventus e Torino. Bigica me ne parla bene da anni, si vede che ha delle qualità. E' un giocatore dinamico che ama buttarsi dentro sia con la palla che senza, dobbiamo andarci con i piedi di piombo ma è stato bravo a farsi trovar pronto in ritiro. Italiano lo ha utilizzato come play anche se nasce mezzala, alla lunga verrà fuori. Cosa gli consiglio? Non c'è una regola, ogni caso è a sé. Io, ad esempio, ero uno di quelli che avrei consigliato a Vlahovic di andare a giocare. In generale consiglio sempre ai giovani di andare a trovare spazio, ma non è semplice perché va trovata la squadra giusta. Un campionato da titolare, specialmente in Serie B, fa tantissimo".