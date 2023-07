Primo intoppo per l’Arabia: bloccato il mercato della squadra di Ronaldo

Secondo il Daily Mirror, la FIFA avrebbe imposto un'interdizione all'Al-Nassr - club dove milita Cristiano Ronaldo - per la registrazione di nuovi giocatori. Le motivazioni? Un vecchio debito non saldato con il Leicester City. Ad agosto 2018 l'Al-Nassr si assicura le prestazioni di Ahmed Musa, in arrivo dal Leicester City. Il giocatore mette in fila 60 presenze in due anni prima di venire svincolato e ceduto a parametro zero al Kano Pillars, club del campionato nigeriano. Sotto la lente della FIFA sarebbe proprio il suo passaggio dal Leicester all'Al-Nassr, per il quale il club saudita non avrebbe pagato una parte dell'importo dovuto alle Foxes. Si parla in particolare dei bonus connessi al contratto di Musa, per un importo pari a 460.000 euro ai quali si aggiungono gli interessi.