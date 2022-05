Pres. Verona rivela: “Mi piace Cabral. E sono felice per Amrabat”

La battuta di Maurizio Setti sull'attaccante preso a gennaio dalla Fiorentina

Nel post partita di Dazn dopo Fiorentina-Roma, tra gli ospiti in studio c'era anche il presidente del Verona Maurizio Setti. Che durante il collegamento con Vincenzo Italiano ha svelato - imboccato dal conduttore Pardo - di apprezzare le qualità di Arthur Cabral, apparso ieri un po' in difficoltà. Così il numero uno gialloblu: "E' vero, Cabral mi piace. Però sono contento soprattutto di aver rivisto l'Amrabat ai livelli che conoscevo. Faccio i complimenti ad Italiano, non so cosa gli ha fatto, ma mi fa piacere per Sofyan".