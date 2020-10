Pres. Medici Sportivi: “Modifica al protocollo necessaria per terminare la Serie A”

Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, ha parlato a Radio Punto Nuovo:

Non è cancellando lo sport che si riducono gli assembramenti dei giovani. Serie A? Protocollo Figc-Cts da modificare. Necessario coniugare l’interesse della Lega A con quello della tutela della salute degli atleti. Secondo me, deve essere assolutamente rivisto il protocollo per portare a termine il campionato. Frequenza maggiore dei tamponi, test antigenici, responsabilità maggiore degli atleti e gestione degli spogliatoi.