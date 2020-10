Pin: “Nessuno vuole prendersi la colpa. Iachini passi al 4-3-3”

Intervenuto a Lady Radio, l’ex viola Celeste Pin ha parlato così del difficile momento della Fiorentina, reduce dalla sconfitta contro la Sampdoria e dal pareggio contro lo Spezia:

Per quanto riguarda la partita di domenica scorsa, tutti devono ammettere le colpe, ma nessuno le vuole avere. Secondo me bisognerebbe passare dal 3-5-2 al 4-3-3. Amrabat? Deve abituarsi a giocare davanti alla difesa. Gli viene naturale andare un po’ più avanti. Pochi gol? Se la Fiorentina li avesse in dote, contro lo Spezia ne avrebbe segnati più di due.